В Екатеринбурге дети нашли в груде металлолома миномётную мину (ВИДЕО)

Вечером 9 апреля в Цыганском посёлке Екатеринбурга дети нашли боеприпас в груде металлолома, со ссылкой на очевидцев пишет Е1.ru.

«В переулке Скоростном цыгане сдали полиции бомбу. Говорят, дети нашли в металлоломе», — рассказал очевидец.

Информацию о находке подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Предмет, внешне похожий на миномётную мину [артиллерийскую], никакой опасности для людей и зданий не представлял. Он вывезен в безопасное место для утилизации», — сказал полковник Горелых.

Он добавил, что полицейские проверят, как боеприпас оказался в Цыганском посёлке.