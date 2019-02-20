В Екатеринбурге бывшего участкового осудили на 4 года за взятку в 15 тысяч рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал бывшего участкового оперуполномоченного с Уралмаша Евгения Тагильцева виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года подсудимый, занимавший на тот момент должность участкового уполномоченного полиции, через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей за возврат гражданину одной из среднеазиатских республик ранее изъятого у него паспорта», — сообщили в Следственном комитете.

Паспорт у гражданина Таджикистана силовики изъяли во время мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.

Мигрант попросил своего знакомого, чтобы тот выяснил у полицейских, где паспорт. Знакомый обратился к участковому Тагильцеву, и тот сообщил, что может вернуть паспорт мужчине за деньги. Он сообщил посреднику, что это будет стоить 15 тысяч рублей. Гастарбайтер сообщил о вымогательстве участковым взятки правоохранительным органам. Спустя несколько дней посредник принёс в отдел полиции условленную сумму и передал Тагильцеву взятку. Участкового сразу задержали сотрудники службы собственной безопасности — переданные посредником деньги оказались при нём.

«Подозреваемый — нечистый на руку сотрудник полиции — был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Его непосредственного руководителя привлекли за ненадлежащую профилактическую работу с личным составом к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Орджоникидзевский районный суд назначил взяточнику наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшего участкового на 5 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Посредника, который передавал взятку сотруднику полиции, ранее осудили на 3 года лишения свободы.