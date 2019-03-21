В Екатеринбурге большой кусок льда, упавший с крыши, пробил прохожей голову

В Екатеринбурге на улице Бисертской, 4 большая глыба льда, упавшая с 5-этажного дома, тяжело травмировала 30-летнюю местную жительницу Евгению, пишет E1.ru.

ЧП произошло накануне. Как рассказала пострадавшая, днём она вышла из парикмахерской, чтобы в перерыве сходить на обед, но, когда стала отходить от крыльца по тротуару, сверху раздался сильный треск, а через пару секунд на голову Евгении упал лёд.

«Я успела немного сгруппироваться и закрыть голову руками, но было поздно. Был сильный удар по голове и по плечу. На помощь мне прибежал мужчина, а также женщина из местной аптеки. Оказали первую помощь. Я лежала на земле минут 40. Крови было очень много. Потом поехали в больницу. Голову мне пришлось зашивать. Там была рваная рана, сантиметров 12. Наложили швы», — рассказала пострадавшая.

Через некоторое время в больницу приехали сотрудники УК «Чкаловская», с дома которой упал лёд. Они хотели поговорить с Евгенией, но, поскольку та была не в состоянии, они пообщались с мамой пострадавшей, которая находилась в коридоре.

«Им сразу сообщили, что произошло с моей дочерью. Эти мужчины приходили и на место происшествия, осматривали там всё, звонили по телефону, раздавали какие-то указания. А потом приехали в больницу. Предлагали помощь, санаторий для дочери», — рассказала Наталия, мама Евгении.

В УК «Чкаловская» заявили, что пока разбираются в ситуации.

«Поищем камеры наблюдения, чтобы понять картину произошедшего. Ищем виновных. Чистка кровли на этом доме проводилась неоднократно. Помощь пострадавшей окажем», — сказал коммерческий директор УК Дмитрий Козлов.

Пострадавшая готовится написать заявление в правоохранительные органы — из-за ЧП она временно оказалась нетрудоспособной. При этом у женщины двое детей 6 и 10 лет, за которыми сейчас присматривает муж.

Напомним, 19 марта в центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 5/1, 72-летняя женщина, работавшая дворником, получила тяжёлую черепно-мозговую травму из-за упавшего ей на голову с крыши льда. Ранее, 23 февраля, глыба льда упала перед женщиной у здания городской администрации на улице 8 Марта. Осколками пострадавшей поранило лицо и ушибло грудь. Ещё один инцидент произошёл днём 2 марта — лёд упал на женщину, гулявшую с ребёнком в коляске. Коляска опрокинулась набок, малыш не пострадал. У матери ребёнка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. 10 марта произошёл ещё один аналогичный случай — лёд с крыши упал на женщину с коляской. По всем случаям прокуратура Екатеринбурга сейчас проводит проверку.