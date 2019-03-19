В Екатеринбурге упавший с крыши лёд тяжело травмировал дворника

В центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 5/1, 72-летняя женщина, работавшая дворником, получила тяжёлую черепно-мозговую травму из-за упавшего ей на голову с крыши льда, пишет Znak.com. Отмечается, что дом обслуживает УК «Верх-Исетская».

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 9 в 15:20. Пострадавшая 1947 года рождения доставлена в ГКБ № 36. Службой участковых уполномоченных полиции территориального ОВД по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее, 23 февраля, глыба льда упала перед женщиной у здания городской администрации на улице 8 Марта. Осколками пострадавшей поранило лицо и ушибло грудь. Ещё один инцидент произошёл днём 2 марта — лёд упал на женщину, гулявшую с ребёнком в коляске. Коляска опрокинулась набок, малыш не пострадал. У матери ребёнка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. 10 марта произошёл ещё один аналогичный случай — лёд с крыши упал на женщину с коляской. По всем случаям прокуратура Екатеринбурга сейчас проводит проверку.