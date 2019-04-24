В екатеринбугском ТЦ на подростков упала тяжёлая интерьерная конструкция, есть пострадавшие

В Екатеринбурге в ТЦ «Омега» на группу подростков упала тяжёлая интерьерная конструкция, пишет E1.ru.

По предварительным данным, инцидент произошёл, когда компания из восьми человек сидела за столиком в ресторане KFC. По данным издания, всех пострадавших госпитализировали с подозрениями на лёгкую черепно-мозговую травму: двоих молодых людей увезли в 23-ю больницу, остальных — в 9-ю. В произошедшем разбираются сотрудники полиции и СКР.

«На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 15 под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Филиппа Куклина. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавших доставили в медицинские учреждения на обследование, но тяжких травм, по предварительным данным, нет», — заявила начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.

В региональном СК отметили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка на выявление признаков статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Вечером 23 апреля в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение об инциденте в торговом комплексе по проспекту Космонавтов, в результате которого пострадали несколько несовершеннолетних. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка», — пояснили в СКР.

Там также отметили, что следователями уже проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы инцидента, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда. Также устанавливаются конкретные лица, отвечающие за обеспечение безопасности пребывания посетителей в ТЦ «Омега». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку по факту травмирования подростков начала прокуратура Свердловской области. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка установке декоративных конструкций в ТЦ и соблюдению техники безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.