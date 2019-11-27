В ДТП в центре Нижнего Тагила пострадали женщина и ребёнок

В Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса вечером 26 ноября столкнулись Ford Focus и Lada Kalina. В результате ДТП пострадали водитель и 8-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 41-летний водитель иномарки в 18:00 ехал по Карла Маркса в сторону улицы Огаркова. При повороте налево у дома 23А мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada под управлением 37-летней женщины, двигавшейся во встречном направлении. В результате аварии водитель отечественной легковушки и её дочь получили различные травмы.

У девочки ушиб паховой области, а у её матери закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. От госпитализации женщина отказалась. Оба автомобиля получили значительные технические повреждения.

В ведомстве добавили, что оба водителя на момент ДТП были трезвы. Стаж вождения владельца иномарки 18 лет. В текущем году он шесть раз привлекался за нарушение ПДД.