В ДТП с грузовиком на Серовском тракте пострадали три человека

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Екатеринбург — Серов, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

По информации ГИБДД, 51-летний водитель грузового автомобиля «Рено» с полуприцепом «Шмитс», следуя по автодороге со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, на 168-м км при развороте не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 28-летнего мужчины, который ехал в попутном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Киа" доставлены в медицинские учреждения города Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи. На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств. На автодороге инспекторы ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия, на данный момент ограничений в передвижении автомобилей нет», — рассказали в ведомстве.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель грузового автомобиля направлялся на стоянку для отдыха. Мужчина имеет стаж управления транспортным средством категории С 33 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 6 раз. На месте происшествия проведено освидетельствование на состояние опьянения, водитель трезв. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 12.31.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств). Ему грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Водитель автомобиля «Киа» имеет стаж управления транспортным средством категории В 12 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 10 раз.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что при совершении манёвра поворота или разворота необходимо убедиться в безопасности выполняемых действий. В тёмное время суток, в условиях недостаточной видимости быть особенно внимательными на дорогах, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.