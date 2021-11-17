В ДТП под Невьянском грузовая «Газель» врезалась в припаркованый тягач (ВИДЕО)

Сегодня около 16:00 под Невьянском на 56-м км Серовского тракта грузовая «Газель» на полном ходу врезалась в тягач. Как сообщили АН «Между строк» в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Газели» ехал со стороны Екатеринбурга. Из-за снегопада мужчина не заметил стоящий в правой полосе грузовой автомобиль Freightliner и врезался в него.

«Установлено, что водитель грузового автомобиля Freightliner, обнаружив неисправность транспортного средства, остановился на правой полосе и решил проверить наличие неисправности, залез под кабину автомобиля и в этот момент произошёл наезд», — комментируют в УГИБДД.

В результате происшествия автомобили получили серьёзные механические повреждения. Оба водителя с различными травмами госпитализированы в больницу.