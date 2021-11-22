В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу погибла 87-летняя женщина (ВИДЕО)

Накануне около 10:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в результате которого погибла 87-летняя пенсионерка. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, 57-летний водитель ГАЗ-3110 следовал со стороны Старателя в сторону Николо-Павловского. На 6-м км автодороги «Южный подъезд к городу» мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате происшествия пассажирка автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водителя с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу.

В ГИБДД отметили, что водитель имеет 39 лет стажа управления автомобилем. За нарушение ПДД он привлекался два раза.