В деревне Свердловской области при пожаре погибли два подростка

Вечером 20 марта в деревне Ключи (Сысертский городской округ) произошёл пожар, в результате которого погибли два 14-летних подростка.

Местные жители потушили возгорание своими силами, но позже поступило сообщение о пропаже мальчиков.

«Кто-то увидел, что горит вагончик, в котором часто собиралась молодёжь. Туда скорее подогнали трактор, чтоб потушить пожар землёй, и чтобы огонь не перебросился на соседние постройки, а потом попросили водителя, чтоб он раскопал завалы обратно. Вот там и увидели мальчишек», — рассказала E1 местная жительница.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. По данному происшествию заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Мешков направил в Сысерть группу специалистов главка с целью выяснения всех обстоятельств случившегося ЧП с гибелью двоих детей. В настоящее время полицейские проводят опросы местных жителей в целях установления возможных очевидцев, выясняются причины возгорания (по предварительной информации, дети растопили в сарае так называемую "буржуйку" без трубы для выхода дыма, и решили посмотреть, как вылетает пламя из печи в момент, когда они подливали в топку легковоспламеняющуюся жидкость). Оба погибших воспитывались в неполных семьях. Выражаем искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией семьям и учебным заведениям, где обучались погибшие ребята», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.