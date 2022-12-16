В деревне Шумиха под Нижним Тагилом из-за неисправной электропроводки сгорел частный дом с надворными постройками

14 декабря в деревне Шумиха Горноуральского городского округа на улице Победы сгорел частный жилой дом. В отделе надзорной деятельности МЧС АН «Между строк» рассказали, что предполагаемой причиной пожара стало аварийное состояние электропроводки.

Возгорание началось с надворных построек, затем огонь перешёл дальше и уничтожил дом. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В тушении были задействованы три человека из добровольной пожарной дружины, две автоцистерны и семь человек личного состава дежурных караулов МЧС. Подробности происшествия выясняются.