Происшествия

В деревне Шумиха под Нижним Тагилом из-за неисправной электропроводки сгорел частный дом с надворными постройками

16.12.2022 10:40
В деревне Шумиха под Нижним Тагилом из-за неисправной электропроводки сгорел частный дом с надворными постройками

14 декабря в деревне Шумиха Горноуральского городского округа на улице Победы сгорел частный жилой дом. В отделе надзорной деятельности МЧС АН «Между строк» рассказали, что предполагаемой причиной пожара стало аварийное состояние электропроводки.

Возгорание началось с надворных построек, затем огонь перешёл дальше и уничтожил дом. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В тушении были задействованы три человека из добровольной пожарной дружины, две автоцистерны и семь человек личного состава дежурных караулов МЧС. Подробности происшествия выясняются. 

 

Фото: отдел надзорной деятельности МЧС
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