В Демидовской больнице Нижнего Тагила не хватает 40 врачей

В Демидовской больнице Нижнего Тагила, откуда летом массово увольнялись специалисты, не хватает 40 врачей различного профиля, со ссылкой на размещённые в Общероссийской базе вакансий предложения пишет Ura.ru.

Отмечается, что самый большой недобор в медучреждении среди участковых врачей-терапевтов — по данному направлению работы открыто пять вакансий, специалистам обещают зарплату 45 тысяч рублей в месяц. Также больница ищет четырёх акушеров-гинекологов и трёх хирургов. Самую низкую оплату труда предлагают врачу-бактериологу — он может рассчитывать на зарплату в размере 30 тысяч рублей. Самая высокая — от 60 до 90 тысяч рублей — у врача-гастроэнтеролога (две вакансии), анестезиолога-реаниматолога (две вакансии), пульмонолога (две вакансии) и кардиолога.

В больнице сообщили, что учреждение раз в месяц передаёт информацию обо всех свободных рабочих местах, и связали количество вакансий с большим объёмом работы. Всего недобор медперсонала в больнице оценили не более чем в 6%.

«Потребность в медицинских кадрах является текущей и связана с увеличением объёма оказываемой медицинской помощи и внедрением новых направлений работы. Наиболее востребованы на сегодняшний день врач-кардиолог, врач-онколог, врач ультразвуковой диагностики, врачи-неврологи и врачи-пульмонологи», — рассказали в Демидовской больнице.

Напомним, в конце июля из Демидовской горбольницы из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда массово уволились врачи. Также заявления об увольнении написали все хирурги тагильской ГКБ № 1. О ситуации стало известно в Кремле, после этого в ГКБ № 1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться.