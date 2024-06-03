В деле жителя Нижнего Тагила, которого полиция жёстко задержала в компьютерном клубе, появились новые статьи 

В уголовном деле 22-летнего жителя Нижнего Тагила Андрея Геворгяна (Цыгана), которого полиция жёстко задержала в компьютерном клубе, появились ещё три статьи Уголовного кодекса РФ. Как сообщил Ura.ru источник, следователи подозревают мужчину в незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

Напомним, 9 апреля в Сети появилось видео, на котором в Нижнем Тагиле несколько силовиков в касках и бронежилетах врываются в компьютерный клуб «КиберПрайд» на Вагонке, кладут посетителя на пол лицом вниз и фиксируют. По информации Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина подозревается в грабеже, который он совершил ещё в 2022 году. При этом заявление было написано недавно. Инцидент произошёл 3 апреля.

Как сообщил портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный по кличке Цыган ранее был судим за грабёж, а также неоднократно привлекался по административным правонарушениям, среди которых тонировка, езда без номера и другие. Позже задержание мужчины в компьютерном клубе прокомментировала полиция Нижнего Тагила.

«В полицию с заявлением обратился 19-летний житель микрорайона Тагилстрой, сообщив, что ещё в декабре 2022 года незнакомые ему молодые люди вымогали у него деньги, необоснованно обвиняя в торговле наркотиками, к чему тот не имел никакого отношения. Незнакомцы, применяя насилие, угрожали расправой, два дня удерживая его в квартире на улице Первомайской. Тогда, опасаясь за своё здоровье и жизнь, парень, отдав вымогателям 45 тысяч рублей, не решился обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сделал это только после того, как узнал, что его обидчики арестованы», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Правоохранители установили, что причастными к давнему преступлению оказались 26-летний мужчина, который уже находится в СИЗО по обвинению в совершении разбойного нападения, и 21-летний житель Дзержинского района, хорошо известный сотрудникам полиции.

«В августе прошлого года он уже был осуждён за совершение грабежа, связанного с хищением легкового автомобиля, получив один год условно. Неоднократно привлекался к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, нахождение в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в полиции.

Тогда в суды Нижнего Тагила были направлены для рассмотрения уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264.1. УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в которых он является фигурантом.

По новому факту следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Ura.ru, Ленинский районный суд продлил Цыгану меру пресечения. Теперь он будет находиться в СИЗО до 20 июля.