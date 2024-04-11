Полиция Нижнего Тагила прокомментировала задержание мужчины в компьютерном клубе «КиберПрайд» в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Напомним, 9 апреля в Сети появилось видео, на котором в Нижнем Тагиле несколько силовиков в касках и бронежилетах врываются в компьютерный клуб «КиберПрайд» на Вагонке, кладут посетителя на пол лицом вниз и фиксируют. По информации Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина подозревается в грабеже, который он совершил ещё в 2022 году. При этом заявление было написано недавно. Инцидент произошёл неделю назад, 3 апреля.

Как сообщил портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный по кличке Цыган ранее был судим за грабёж, а также неоднократно привлекался по административным правонарушениям, среди которых тонировка, езда без номера и другие.

«В полицию с заявлением обратился 19-летний житель микрорайона Тагилстрой, сообщив, что ещё в декабре 2022 года незнакомые ему молодые люди вымогали у него деньги, необоснованно обвиняя в торговле наркотиками, к чему тот не имел никакого отношения. Незнакомцы, применяя насилие, угрожали расправой, два дня удерживая его в квартире на улице Первомайской. Тогда, опасаясь за своё здоровье и жизнь, парень, отдав вымогателям 45 тысяч рублей, не решился обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сделал это только после того, как узнал, что его обидчики арестованы», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Правоохранители установили, что причастными к давнему преступлению оказались 26-летний мужчина, который уже находится в СИЗО по обвинению в совершении разбойного нападения, и 21-летний житель Дзержинского района, хорошо известный сотрудникам полиции.

«В августе прошлого года он уже был осуждён за совершение грабежа, связанного с хищением легкового автомобиля, получив один год условно. Неоднократно привлекался к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, нахождение в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в полиции.

В настоящее время в суды Нижнего Тагила направлены для рассмотрения уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264.1. УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в которых он является фигурантом.

По новому факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят граждан, пострадавших от его преступных посягательств, обратиться с заявлением в МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7 или позвонить в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 02.