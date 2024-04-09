В Нижнем Тагиле полиция жёстко задержала мужчину в компьютерном клубе (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, на котором в Нижнем Тагиле несколько силовиков в касках и бронежилетах врываются в компьютерный клуб «КиберПрайд» на Вагонке, кладут посетителя на пол лицом вниз и фиксируют. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина подозревается в грабеже, который он совершил ещё в 2022 году. При этом заявление было написано недавно. Инцидент произошёл неделю назад, 3 апреля.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации узнать подробности не удалось.