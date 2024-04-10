«Задержали с таким размахом скорее для общей профилактики». Стали известны подробности о мужчине, которого полиция жёстко скрутила в компьютерном клубе Нижнего Тагила

Стали известны подробности о мужчине, которого полиция жёстко задержала в компьютерном клубе «КиберПрайд» в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором в Нижнем Тагиле несколько силовиков в касках и бронежилетах врываются в компьютерный клуб «КиберПрайд» на Вагонке, кладут посетителя на пол лицом вниз и фиксируют. По информации Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина подозревается в грабеже, который он совершил ещё в 2022 году. При этом заявление было написано недавно. Инцидент произошёл неделю назад, 3 апреля.

Как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный по кличке Цыган ранее был судим за грабёж, а также неоднократно привлекался по административным правонарушениям, среди которых тонировка, езда без номера и другие.

«Против него уже расследуется дело об оскорблении полицейского. Но сейчас его взяли по подозрению в грабеже, совершённом ещё в 2022 году. Местные сотрудники полиции получили оперативным путём эту информацию, нашли потерпевшего, и он написал заявление. Это называется латентное преступление. Задержали с таким размахом скорее для общей профилактики», — пишет E1.