Тагильскому автохаму грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на полицейского 

В Нижнем Тагиле ранее судимый 21-летний местный житель в нетрезвом состоянии ударил полицейского. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 7 сентября 2023 года тагильчанин, находясь на автостоянке у одного из домов на проспекте Вагоностроителей, устроил потасовку с гражданином. Противоправные действия были замечены участковым уполномоченным, который потребовал от обвиняемого прекратить драку. В ответ на законное требование полицейского злоумышленник переключил свою агрессию на него.

В настоящее время следователем СК по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал АН «Между строк», что в определённых кругах мужчина более известен как Цыган. В конце августа он был осуждён Дзержинским районным судом за причастность к грабежу, связанному с хищением легкового автомобиля. Суд признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно.

«Осуждённый на путь исправления не встал и продолжил свою противоправную деятельность. Кроме нарушений Уголовного кодекса, на его счету также целая серия нарушений административного законодательства. Он неоднократно становился объектом обсуждения пользователей социальных сетей, где очевидцы выкладывали видео его грубых нарушений правил дорожного движения. Управляя автомобилем Lada Priora в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с лёгкостью выезжал на красный сигнал светофора и на “встречку”, подвергая опасности не только себя, но и жизни других участников дорожного движения. Всего на его счету 13 эпизодов, в том числе за тонировку, езду без госномера на его машине и другие», — отметил полковник Валерий Горелых.

В настоящее время до решения суда по факту нападения на сотрудника полиции он отбывает административное наказание в виде ареста на 15 суток за употребление наркотиков.