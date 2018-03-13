В деле о контрабанде кокаина из Аргентины появилось имя Валентины Матвиенко

В деле о наркотрафике, проходящем через посольство России в Аргентине, появилось имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет «Дождь».

Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают хозяином партии кокаина, требуя переслать багаж через дипломатическую почту, заявил, что часть «вещей» из чемодана принадлежит именно Матвиенко, говорится в показаниях главного свидетеля обвинения — сотрудника посольства России в Аргентине Игоря Рогова.

Рогов работает в посольстве завхозом с осени 2016 года. Именно он, проводя осмотр школы в ноябре 2016 года, нашёл чемоданы с кокаином. Багаж, согласно материалам дела, принадлежал Ковальчуку. Оставить чемоданы в посольстве ему разрешил бывший завхоз — Али Абянов, который также арестован и является фигурантом дела.

«В одном из разговоров, насколько помню, в июле 2017 года, Ковальчук спросил "как там мои чемоданы?". Это был первый раз после ноября 2016 года, когда он заговорил об этом, очевидно, полагая, что я должен знать о них от Абянова. Я сделал вид, что удивился, так как Абянов говорил мне о коробках, а не о чемоданах и уточнил к Ковальчука: "там всё-таки чемоданы, а не коробки?". На это он мне ответил, что да, на самом деле там чемоданы, в которых его вещи, вещи Абянова и даже "вещи Матвиенко", имея в виду очевидно председателя Совета Федерации Матвиенко В.И.», - говорится в показаниях Рогова.

О сфере деятельности Андрея Ковальчука официальных данных нет, в справке о личности разыскиваемого из его арестного дела (документы, которые были представлены в суд для его заочного ареста) в графах о профессии и последнем месте работы, а также образовании обозначено «сведения отсутствуют». Его адвокат Владимир Жеребенков сообщал, что Ковальчук был сотрудником службы безопасности российского посольства Германии. При этом МИД России официально опроверг, что Ковальчук входил в число именно российских дипломатов.

Напомним, в декабре 2017 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 362 кг кокаина. О находке стало известно только в начале 2018 года.

В январе Тверской суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука и объявил его в международный розыск.Сам Ковальчук утверждает, что стал жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы. Он заявляет, что оставлял на хранение в посольстве чемоданы с личными вещами, кофе, алкоголем и подарками. 1 марта около 22:00 по местному времени Ковальчука задержали в пригороде Берлина.