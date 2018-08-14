В декабре Нижний Тагил примет этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении этапов международных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Соревнования пройдут на трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле 1 и 2 декабря 2018 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Согласно распоряжению главы региона, в ближайшее время будет создан организационный комитет по подготовке к событию. Сами соревнования должны пройти на высоком организационном уровне и быть обеспечены всеми мерами безопасности и комфортными условиями для участников и зрителей», — говорится в сообщении.

Нижний Тагил уже трижды принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На соревнования в наш город съезжались лучшие летающие лыжники мира — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка мира.

Всего в сезоне 2018–2019 годов на трамплинном комплексе горы Долгой пройдут сразу четыре престижных международных старта. 1 и 2 декабря — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. С 8 по 10 марта 2019 года — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин, а также финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. С 16 по 17 марта 2019 года — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».