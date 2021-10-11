​​​​​​​В цирке Нижнего Тагила прокомментировали нападение шимпанзе на ребёнка во время представления

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку после сообщений СМИ о том, что 9 октября во время представления «Тропик шоу» (0+) в Нижнетагильском цирке шимпанзе напала на пятилетнего мальчика. В цирке АН «Между строк» подтвердили, что неприятный инцидент был, однако отметили, что пострадавшему ребёнку 11 лет и что его семья не имеет претензий к организаторам шоу.

Во время номера заслуженного артиста России Тиграна Акопяна 18-летние шимпанзе Джамбо и Сюзанна начали баловаться. В какой-то момент Сюзанна побежала в зрительный зал. Она добежала до третьего ряда первого сектора. Там её внимание привлёк 11-летний мальчик, которого она схватила за ногу. Штатный медик цирка оказал ребёнку первую медицинскую помощь на месте, обработав рану.

Очевидцы происшествия пишут в городских пабликах о том, что ребёнок громко плакал и что было много крови. Также некоторые очевидцы пишут, что примат напал на пятилетнего ребёнка в коляске, что не соответствует действительности.

«То, что пишут, что серьёзных травм нет, — неправда. Мы сидели рядом с ним и его мамой и видели его ногу всю в крови. Мальчик самостоятельно идти не мог. И ещё наверняка ребёнку предстоит долгий курс не самых приятных уколов от бешенства... Так что дрессировщики ни черта не держали ситуацию под контролем. При показе не совсем послушных животных у дрессировщика должен быть не один помощник, а несколько человек — по крайней мере должны быть помощники в проходах, чтобы не допустить животных к зрителям», — написала в паблике «Инцидент» тагильчанка Марина.

Видео: паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

В Нижнетагильском цирке отмечают, что шимпанзе очень громко выражают свои эмоции. Шимпанзе Сюзанна, уверены в цирке, не хотела причинить мальчику вреда.

«Поведение обезьяны не было агрессивным. Она кричала и бегала по проходу в зрительской части, приветствуя гостей представления. Одного из них — маленького мальчика — обезьяна не кусала, она задела его лапой. Сотрудники цирка держали ситуацию под контролем и оперативно вернули обезьяну на манеж», — рассказали АН «Между строк» в цирке.

Семья мальчика, как отмечают в цирке, не имеет претензий к дрессировщикам. Ребёнок был на этом представлении с мамой во второй раз. Администрация цирка подарила семье пригласительный на следующее представление «Тропик шоу» и пригласила за кулисы пообщаться с пони и верблюдами, задействованными в программе.

«Семья мальчика не имеет претензий к цирку. По словам мамы, сын очень любит цирк, смотрит программы по несколько раз и уже готов прийти на представление в эти выходные. Он сказал, что принесёт обезьянке связку бананов. Самое главное, что у ребёнка не изменилось отношение к цирку и животным», — заключают в учреждении.

Проверку происшествия организовали СК и прокуратура Ленинского района. В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению техники безопасности в цирке при организации представлений и массовых мероприятий. Также прокуратура проверит ветеринарные документы на животного.