В ЦИК заявили о готовности провести досрочные думские выборы «в любое время»

Центральная избирательная комиссия готова «в любое время» организовать и провести голосование по досрочным выборам нового созыва Государственной думы, со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину пишет РИА Новости.

Идею проведения досрочных парламентских выборов сразу после принятия поправок в Конституцию РФ с трибуны Госдумы 10 марта озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский — по его мнению, выборы в парламент можно назначить на 20 сентября.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесёт ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который в январе объявлял сообщения о вероятности досрочных парламентских выборов в России «фейком» иностранных СМИ, во вторник заявил, что поправка будет рассмотрена уже сегодня.

С идеей провести перевыборы нижней палаты, причём «как можно раньше», согласны во фракции «Справедливая Россия».

«Необходимо заканчивать с монополией любой партии, прежде всего с монополией "Единой России" в Госдуме. Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы», — сказал он.

Против досрочных выборов высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, стране необходимо сначала разобраться с нестабильностью на финансовых рынках и угрозой эпидемии коронавирусной инфекции.

«Давайте сначала разберёмся с обвалом экономики и с коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками. Смотрите, в Италии всё остановилось», — сказал Зюганов.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «в ближайшее время» сообщит о своём отношении к предложению провести досрочные выборы в Государственную думу; сам он отказался комментировать идею о досрочных выборах.