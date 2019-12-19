В Чите расформировали воинскую часть, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев

Срочников из Ханты-Мансийского автономного округа, которые служили в одной части с расстрелявшим сослуживцев под Читой Рамилем Шамсутдиновым, переводят в Хабаровский край, со ссылкой на представителей комитета солдатских матерей Югры пишет Ura.ru.

«Воинскую часть уже расформировали. Ребят из Ханты-Мансийского округа переводят в Хабаровский край. Сейчас они находятся в пути к новому месту службы», — рассказала глава окружного комитета солдатских матерей Ирина Браун.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области устроил расправу над сослуживцами 25 октября — после караула он расстрелял десять человек. Восемь из них погибли на месте, ещё двое находятся в московском госпитале имени Бурденко. Самого Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных взаимоотношениях после того, как он рассказал об издевательствах в части.