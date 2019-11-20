Военные следователи возбудили дело о неуставных отношениях в части срочника, расстрелявшего 8 человек

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело о неуставных отношениях (статья 335 УК РФ) в воинской части № 54160 в Забайкалье, где в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам, со ссылкой на отца Шамсутдинова пишет Baza.

По словам мужчины, его сын признан потерпевшим по эту делу. В пресс-службе главного военного следственного управления СКР не смогли прокомментировать данную информацию «из-за разницы во времени». При этом Baza уточняет, что «речь может идти о другом уголовном деле, но также из-за неуставных отношений в военной части № 54160».

«Во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем 15 сентября 2019 года», — пишет издание.

Уточняется, что по этому делу проходит военнослужащий по фамилии Мухатов.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам. Комитет солдатских матерей Забайкалья назвал причиной трагедии дедовщину.

О неуставных отношениях рассказал и сам Шамсутдинов. По словам рядового, в день трагедии «его пообещали опустить».