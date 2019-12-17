Убивший восемь сослуживцев срочник стал потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восемь сослуживцев в забайкальской военной части, стал потерпевшим в деле о неуставных нарушениях, со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева пишет «МБХ Медиа».

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства. <…> Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК», — заявил Нагиев.

Напомним, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула 25 октября. Его обвинили в убийстве двух и более лиц, статья предусматривает наказание до пожизненного заключения. По словам рядового, офицеры в части избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.