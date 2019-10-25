СК возбудил уголовное дело после массового убийства солдат в Забайкалье

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, после того как солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.

По данным СМИ, стрелявшего зовут Рамиль Шамсутдинов, ему 20 лет. Преступление он совершил из-за процветающей в воинской части дедовщины.

«Я не знаю о том, что случилось. Рамиль ушёл служить четыре месяца назад, проводили в армию, на присягу я не ездил. Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошёл, потому что время подошло, нужно было идти в армию. Говорили три-четыре дня назад, созванивались, всё было хорошо», — рассказал Mash отец Шамсутдинова.

Напомним, вечером 25 октября солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли, ещё двое получили ранения. Среди погибших — четыре солдата-срочника, два контрактника, два офицера.