В Чите кондуктор подложил в троллейбус муляж бомбы, чтобы не выходить на работу

В Чите следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в передаче заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели предмет, опасности он не представлял.

Подозреваемым в «минировании» оказался кондуктор троллейбуса 1985 года рождения.