В Чите кондуктор подложил в троллейбус муляж бомбы, чтобы не выходить на работу

14.05.2019 10:16
В Чите следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в передаче заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели предмет, опасности он не представлял.
Подозреваемым в «минировании» оказался кондуктор троллейбуса 1985 года рождения.
«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса с целью сорвать свой рабочий день», — пояснили в ведомстве.