В четвёртый день Олимпийских игр российские спортсмены завоевали три бронзовых медали

В столице Китая Пекине завершился четвертый день зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали 8 февраля три бронзовых медали, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР).

Сноубордист Вик Уайлд завоевал «бронзу» в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортсмен выиграл два олимпийских «золота» на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова заняла третье место в соревнованиях саночниц-одиночниц. Это первая олимпийская награда в новой истории России в этой дисциплине. Лыжник Александр Терентьев завоевал «бронзу» в спринте.

Биатлонист Максим Цветков в индивидуальной гонке занял четвёртое место. В мужском одиночном катании фигурист Евгений Семенко вошёл в десятку лучших в короткой программе. Он набрал 95,76 балла и занял седьмое место. Другой фигурист из сборной ОКР Андрей Мозалёв оказался только 23-м.

В медальном зачёте сборная Олимпийского комитета РФ опустилась на седьмое место. Всего у нашей команды 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали. Лидирующие позиции занимает Германия — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных), Китай — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных) и Швеция — 6 медалей (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).