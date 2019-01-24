В Челябинской области от отёка мозга умерла девочка, которую лечили от гастрита

В больнице № 1 города Копейска Челябинской области в новогодние праздники от опухоли и отёка мозга скончалась девятилетняя девочка, пишет 74.ru.

Родители утверждают, что с октября ребёнка лечили от ротавирусной инфекции и гастрита. По словам отца девочки, первые симптомы болезни проявились у девочки прошлой осенью: её начало рвать по утрам.

«Мы вызвали неотложку, врач сказала, что это ротавирус. Мы сдали платный анализ, но диагноз не подтвердился. Начали ходить по врачам — и у хирурга были, и у эндокринолога, и у невролога, но поставили ей гастрит, назначили кучу лекарств», — рассказал отец ребёнка.

В декабре родители заметили на голове у дочери залысину, появление которой является одним из симптомов опухоли головного мозга. На просьбу родителей назначить МРТ в больнице ответили, что аппарат сломан. Девочке сделали рентген 25 декабря, а 2 января дежурный доктор, посмотревший снимок, диагностировал опухоль. В тот же день ребёнка повезли в педиатрическое отделение в посёлке Потанино, где девочка скончалась ещё до приезда специалиста из Челябинска.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили, что специалисты ведомства начали изучать обстоятельства происшествия.