В Челябинской области из-за коронавируса закрыли въезд в три ЗАТО

Правительство Челябинской области ограничило въезд и выезд в три закрытых города (ЗАТО), где находятся предприятия «Росатома», чтобы эти объекты могли работать бесперебойно, сообщил «Интерфаксу» губернатор Алексей Текслер.

По его словам, жителей ЗАТО будут выпускать из этих городов, если цель их поездки подпадает в список исключений — например, это может быть получение медицинской помощи в других городах.

«При этом ограничивается въезд в ЗАТО. Те, кто прибывает туда, должны максимально ограничить контакты. Причина таких ограничений понятна. Мы должны обеспечить непрерывную и безопасную работу атомных предприятий, которые там находятся. Это вопрос безопасности нашей страны», — объяснил губернатор.

По его информации, похожие ограничения вводят и другие регионы. В частности, в Свердловской области в ЗАТО Новоуральск, ЗАТО Свободный и посёлке Уральском с 3 апреля ужесточили пропускной режим из-за коронавируса.

В Челябинской области расположены ЗАТО Озёрск, Снежинск и Трёхгорный, оперативные штабы этих городов 2 апреля сами ограничили туда въезд. В Озёрске на прошлой неделе было выявлено два случая заражения коронавирусом.

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