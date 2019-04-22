В Челябинской области главу отдела ГИБДД уволят из-за пьяного ДТП

Начальник отдела ГИБДД в Чебаркуле (Челябинская область) лишится работы в полиции из-за пьяного ДТП, со ссылкой на региональное управление МВД пишет «Интерфакс».

«ДТП с участием руководителя ГИБДД Чебаркуля произошло в ночь на воскресенье. Столкнулись два автомобиля на дороге, пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД находился в состоянии опьянения», — сказал собеседник агентства.

Назначена служебная проверка. Вероятнее всего, по её результатам сотрудника уволят из полиции «по отрицательным мотивам». Меры дисциплинарного взыскания будут также применены к его руководителям.