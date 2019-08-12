В Челябинске журналистке выстрелили в голову из пневматического оружия 

В Челябинске выпускающий редактор газеты и сайта «Общественный защитник» Юлия Зябрина во дворе своего дома получила пулевое ранение в голову из пневматического оружия. Девушка не видела, кто и откуда стрелял, но предполагает, что нападение может быть связано с её профессиональной деятельностью.

Адвокат журналистки Александр Чудинов попросил разобраться в ситуации полицию и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По словам правозащитника, ранее его подзащитной поступали угрозы после публикации о местном депутате Викторе Шандрикове.

Как рассказала Znak.com сама Юлия Зябрина, она работает в газете «Общественный защитник» с 2015 года выпускающим редактором, публикации под её авторством «направлены на антикоррупционные заявления».

«8 августа вечером я выходила из подъезда своего дома в районе Теплотехнического института, когда мне в голову прилетела пуля из пневматики, разлетевшись на несколько осколков. Откуда стреляли и кто, я не видела. Я вышла с друзьями, которые как раз вызвали такси, и оно не могло проехать ко мне во двор, так как всё перекопано. Такси подъехало, на нём меня сразу повезли в травмпункт, так как я чувствовала себя очень плохо, голова разбита. Там наложили швы. После этого я обратилась к адвокату и в полицию. У нас есть подозрения, что случившееся связано с моей профессиональной деятельностью. Ранее по одной из статей поступали угрозы, нельзя сказать, что конкретные, но серьёзно я их не воспринимала», — рассказала девушка.

Адвокат Юлии Зябриной пояснил, что причиной нападения стала публикация, в которой сообщалось о том, что челябинские представители международной полицейской ассоциации отнимали квартиры у сирот и малоимущих. Его подзащитная написала в апреле этого года статью «Как кинуть сироту».

«Зампредседателя этой организации — депутат Курчатовского района от "Единой России" Виктор Шангриков. От него ей поступали требования снять с сайта публикацию под предлогом того, что может наступить ответственность. Именно поэтому мы связываем случившееся в первую очередь с профессиональной деятельностью, а не с обычным хулиганством», — рассказал правозащитник.

В пресс-службе УМВД по Челябинску заявили, что по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.