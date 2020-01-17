В Челябинске из-за потепления закрыли ледовый городок. Власти Нижнего Тагила тоже выясняют, безопасны ли горки

Сегодня в столице Южного Урала закрыли все горки в новогоднем ледовом городке. Причиной закрытия стало резкое потепление, из-за которого горки начали таять и кататься на них стало небезопасно, сообщает «Челябинск сегодня».

«Сегодня, 17 января, в связи с плюсовыми температурами воздуха для катания закрыты все горки в ледовом городке на площади Революции. Наберитесь терпения, завтра синоптики обещают минус», — отметили в пресс-службе Челябинска.

В Нижнем Тагиле зима тоже ставит температурные рекорды. Весь январь был аномально тёплым, а сегодня столбики термометров показывают +1 градус. В течение дня ожидаются дождь и мокрый снег.

Только что на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила мэр Владислав Пинаев поручил директору компании-подрядчика ООО «Парад» Андрею Зайцеву провести ревизию городка на Театральной площади и, если нужно, привести в порядок повреждённые ледовые конструкции. Пока о закрытии городка речь не идёт.

Напомним, ранее Владислав Пинаев устроил разнос подчинённым из-за «постсоветских фигур, полутьмы и опасных горок» в ледовых городках в Нижнем Тагиле. Многие горожане жаловались, что в главном городке на Театральной площади не продумана логистика, горки получились некачественными, а скульптуры возле памятника Черепановым и вовсе напоминают надгробья. Позже директор «Парада» Андрей Зайцев сообщил АН «Между строк», что форма надгробных плит у ледяных скульптур обусловлена техническими и эстетическими требованиями.