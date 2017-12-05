В Чечне заявили о готовности принять альтернативную Олимпиаду

В Чечне могут организовать альтернативную Олимпиаду в случае отстранения сборной России от соревнований, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Если технические возможности наших объектов, ныне существующих, хоть как-то позволяют провести соответствующие мероприятия на случай, если дельцы от МОК решат отстранить Российскую Федерацию, уверяю вас, Рамзан Кадыров всегда гостеприимно и радушно примет любое решение, которое будет принято руководством Российской Федерации и нашим Олимпийским комитетом», — подчеркнул Умаров.

Ранее МОК своими решениями отозвал медали, которые российские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2014 в Сочи. Своих наград лишились, в частности, бобслеист Александр Зубков и биатлонистка Ольга Зайцева, которых пожизненно отстранили от соревнований. После решений МОК Россия сместилась на третье место в неофициальном командном зачёте по количеству медалей, уступив Норвегии и США.