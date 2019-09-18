В центре Новосибирска женщина с ребёнком провалилась в яму с кипятком

Вечером 17 сентября жительница Новосибирска и её двухлетний сын провалились в яму с кипятком. ЧП произошло в Центральном районе города.

По словам супруга пострадавшей, около 21:00 он вместе с женой и сыном пошёл в магазин. Малыш находился в прогулочной коляске. Семья шла по тротуару, где не раз ходила раньше. Мужчина обратил внимание на текущую воду, но решил, что переходить на проезжую часть дороги небезопасно.

«Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду. Ребёнок ушёл полностью, с головой, в кипяток, она резко дёрнула коляску, то есть он лицо не обварил — остальное всё обварил. Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась. У неё ожоги по пояс, она полностью по пояс ушла, и то говорит, что земли она не чувствовала, что она там на локте держалась. Я лично видел, как у меня ребёнок с головой ушёл в эту яму, там дна даже не было. Я подбежал и их вытащил», — рассказал мужчина журналисту НГС.

Он уточнил, что до того, как тротуар провалился, там не было ни ограждения, ни предупреждающих знаков. Однако, как сообщает информагентство, на следующий день после ЧП вокруг места происшествия натянули сигнальную ленту.

Сейчас пострадавшие проходят лечение в ожоговом центре. Состояние малыша оценивается как тяжёлое — ребёнок до сих пор находится в реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося.