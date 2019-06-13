В центре Новосибирска вывесили баннер «Нет полицейскому беспределу!»

В центре Новосибирска вечером 12 июня неизвестные вывесили баннер с лозунгом «Нет полицейскому беспределу!», сообщает издание «ВашГород.ру».

Растяжка появилась в Первомайском сквере. По словам видеоблогера Тимура Ханова, он заметил баннер около 22 часов.

«Скорее всего, это реакция каких-то активистов на произошедшие в Москве события, связанные с подбросом наркотиков Ивану Голунову. Плюс там жёстко задерживали людей, вышедших поддержать журналиста», — заявил блогер.

По наблюдениям Ханова, сначала баннер охраняли несколько полицейских. Примерно через два часа, уже после полуночи, приехали ещё четверо силовиков, сняли растяжку и увезли её. Как пишет издание NGS, полиция проведёт проверку по факту появления баннера.

Напомним, в Москве накануне проходил не согласованный с властями марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Журналиста задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.

Тем не менее на марш 12 июня вышли от 1,2 до 1,5 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии жёстко задерживали участников акции. По данным «ОВД-Инфо», всего было задержано свыше 500 человек. В их числе оказались журналисты «Новой газеты», «Эха Москвы», «Коммерсанта», «Ленты.ру», The Village, «МБХ медиа» и других СМИ.