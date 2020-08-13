В центре Нижнего Тагила сносят скейт-площадку, где пострадал ребёнок (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сегодня начали демонтировать скейт-площадку у Горно-металлургического колледжа, где ранее ребёнок получил травму. Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, собственника у объекта не оказалось, однако нарушения устранять всё же придётся. Надзорное ведомоство поручило сделать это учебному заведению, на территории которого и находится скейт-парк.

«Собственника у данной скейт-площадки нет. Но так как она находится на территории образовательного учреждения, они должны заняться устранением нарушений. Я не являюсь специалистом в области строительства, поэтому не могу сказать, как будет лучше — демонтировать или отремонтировать. Они могут привести её в необходимое, нормативное состояние, которое не угрожает безопасности пользующихся лиц. Поставить её на баланс учреждения и в дальнейшем содержать. Вчера мы вынесли представление, срок на его исполнение — 30 дней», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

По словам директора образовательного учреждения, выбора не было, прокуратура вынесла представление об устранении нарушений путём демонтирования.

«Чтобы просто устранить нарушения, необходимы документы, сертификаты. У этой же площадки их нет, она никому не принадлежит. Взять на баланс я её тоже не могу, поскольку я должен обеспечивать образовательную деятельность студентов, будущих специалистов, а не развлекательную. Сегодня будет убрана и вывезена фанера, потому ограждай, не ограждай — дети всё равно там катаются. Дальше будем решать, что делать с этим участком. Возможно, там появится волейбольная площадка или что-то ещё, связанное со спортом. Может быть, когда-нибудь выйдем на город и поставим здесь новую скейт-площадку со всеми необходимыми документами, с сертификатом. Сейчас безопасность детей дороже», — рассказал АН «Между строк» директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин.

Местные рейдеры решение о демонтаже приняли болезненно, поскольку в городе сейчас практически не осталось хороших скейт-площадок.

«Мы, рейдеры, не хотим, чтобы её сносили. Для нас это боль и огромный шаг назад. Это было местом притяжения наших сверстников, тех, кто не хочет бухать или шататься без дела, а хочет получать адреналин, совершенствовать технику катания, заниматься любимым хобби. Сейчас у нас отнимают это место. Закрытых площадок в городе нет, осталось несколько маленьких, но они для новичков. На набережной и в парках даже просто покататься нельзя, я уж не говорю о трюках», — говорит тагильчанка Екатерина.

Проверку прокуратура начала после того, как 11-летний школьник на одной из платформ площадки провалился в дыру в рампе и с травмой ноги был госпитализирован. Для того чтобы найти ответственных лиц, прокуратура начала поднимать документы. Известно, что финансировал некоторые объекты на территории сквера фонд «Уютный город». Однако, как рассказал АН «Между строк» бывший его соучредитель Михаил Аршанский, фонд расформировали с приходом нового мэра Владислава Пинаева.