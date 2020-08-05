Прокуратура пытается найти ответственных за содержание скейт-парка в центре Нижнего Тагила, где травму получил 11-летний мальчик

Прокуратура Ленинского района проверила состояние оборудования на скейт-площадке у Горно-металлургического колледжа, где ранее серьёзную травму получил ребёнок. Как рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Иван Перегуд, состояние конструкций достаточно ветхое, имеются сквозные повреждения. Однако установить ответственных за содержание скейт-парка лиц до сих пор не удалось.

Проверку прокуратура начала после инцидента в минувшие выходные — 11-летний мальчик на одной из платформ площадки провалился в дыру в рампе и с травмой ноги был госпитализирован. Сегодня представители надзорного ведомства совместно с мэрией и администрацией учебного учреждения осмотрели конструкции, однако, чтобы демонтировать или отремонтировать оборудование, необходимо понять, кому оно принадлежит.

«Сейчас мы будем запрашивать необходимые документы на сооружение и на земельные участки. Дело в том, что площадка расположена на территории Горно-металлургического колледжа, но документы им не передавались. Сначала нужно увидеть документы, а потом будем думать, что можно с этим сделать», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Известно, что финансировал некоторые объекты на территории сквера фонд «Уютный город». Однако, как рассказал АН «Между строк» бывший соучредитель Михаил Аршанский, фонд расформировали с приходом нового мэра Владислава Пинаева.

Прокурорская проверка будет длиться месяц, за это время надзорное ведомство должно найти ответственных лиц и принять решение о дальнейшей жизни скейт-парка.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит проверку состояния скейт-площадки на площади Славы. С заявлением в надзорный орган обратился неравнодушный гражданин, который посчитал, что за годы эксплуатации спортивные объекты перестали соответствовать нормам безопасности. Площадка была открыта ещё в 2013 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.