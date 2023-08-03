В центре Нижнего Тагила прокуратура нашла 8 водоматов, установленных с нарушениями

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при установке и эксплуатации водоматов на территории региона. В связи с этим была организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, в центре города сотрудники надзорного ведомства выявили 8 водоматов, которые были установлены не по правилам. Нарушения на этих точках были связаны с соблюдением требований к технической эксплуатации электроустановок.

При этом на территории Екатеринбурга были обнаружены 44 водомата, которые были установлены в многоквартирных домах без решения собственников жилых помещений.

«Всего по результатам проверки органами прокуратуры выявлено 19 нарушений, в целях устранения которых руководителям управляющих организаций и собственникам водоматов внесено 19 представлений об устранении нарушений законодательства», — отметили в ведомстве.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле территориальных прокуроров.