В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе подрались две ростовые куклы (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Огаркова и проспекта Ленина 9 августа подрались двое мужчин в костюмах ростовых кукол. Необычная драка была заснята на видео очевидцами. Мужчина в костюме домика из агентства недвижимости «Барвиха Life» и неизвестный в костюме мишки Тедди столкнулись на проезжей части, пока горел зелёный сигнал светофора для пешеходов. В комментариях под постом пользователи соцсетей предположили, что стычка аниматоров могла быть постановочной для привлечения внимания, но директор «Барвихи Life» Сергей Романов это мнение опроверг.

«До меня эта информация дошла только ночью, когда уже вечером было опубликовано видео в соцсетях. Наш сотрудник в ростовой кукле домика и человек в костюме медведя шли через перекрёсток и столкнулись, потому что, видимо, не заметили друг друга. Оба смотрели вниз, под ноги. Но это было очень неприятно, так как медведь начал толкать нашего сотрудника, и смешного тут оказалось немного», — рассказал АН «Между строк» директор «Барвихи Life» Сергей Романов.