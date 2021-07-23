В центре Нижнего Тагила из-за ремонта теплотрассы изменятся маршруты общественного транспорта

В центре Нижнего Тагила с 25 июля по 5 августа из-за ремонта теплотрассы на пересечении улиц Карла-Маркса и Первомайской изменятся маршруты общественного транспорта. Так, автобусы под номерами 4, 5, 7, 14, 20, 30, 31 будут ехать по улицам Газетной, Пархоменко и далее по проспекту Ленина. Временная остановка будет организована у дома №44 по улице Газетная, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

До 5 августа будет закрыто автомобильное движение на участке от дома № 42 до дома № 44 на улице Красноармейской.

До 5 августа закрыт участок улицы Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской.

С 6 по 30 августа будет закрыт для движения автомобилей участок от дома № 14 по улице Карла Маркса до Огаркова.