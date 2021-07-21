Центральные улицы Нижнего Тагила откроют после ремонта на две недели позже

Администрация Нижнего Тагила изменила сроки перекрытия улиц в центре города из-за увеличения объёма работ по ремонту теплотрассы. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте города.

Так, до 5 августа будет закрыто автомобильное движение на участке от дома № 42 до дома № 44 на улице Красноармейской. Первоначально планировалось завершить работы к 20 июля.

Также решено перенести с 20 июля на 5 августа открытие участка улицы Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской.

Кроме того, с 6 по 30 августа будет закрыт для движения автомобилей участок от дома № 14 по улице Карла Маркса до Огаркова.