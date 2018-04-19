В бюджете Свердловской области не нашлось денег на восстановление газона на стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге под руководством замгубернатора региона Павла Крекова прошло совещание по вопросам финансирования восстановления травяного покрытия на стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле. На встрече присутствовали вице мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор «Уралвагонзавода» по персоналу Константин Захаров, а также представители областных Минспорта и Минфина.

«По словам представителей Минфина, денег в бюджете на эту процедуру не заложены ни в этом, ни в следующем году, — пояснил АН “Между строк” делегат от УВЗ. — Но уже выработаны механизмы, по которым эти субсидии можно получить. В бюджете корпорации пока тоже не предусмотрены средства на эти цели».

Константин Захаров подчеркнул, что стадион находится в ведении «Уралвагонзавода», а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету и, соответственно, инициатором всех переговоров выступают городские власти. По информации АН «Между строк», мэрия уже направила в адрес гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова письмо с просьбой оказать содействие в восстановлении газона.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали данный вопрос на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году.