В Бурятии задержали одного из организаторов согласованного митинга против полицейского произвола

В Бурятии правоохранительные органы задержали одного из организаторов согласованного митинга против полицейского произвола и за честные выборы Петра Дондукова, со ссылкой на депутата Народного Хурала республики Леонтия Красовского пишет «МБХ Медиа».

По его словам, Дондукова обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Его задержали сегодня, буквально час назад его доставили, и сейчас они его планируют быстренько привести в суд и подписать арест», — рассказал Красовский.

С 9 сентября в Улан-Удэ проходят акции протеста с требованием перевыборов мэра. Митинги несколько раз разгоняла Росгвардия. Акция за честные выборы и против полицейского произвола прошла в Улан-Удэ 15 сентября, она была согласована с местными властями. По данным СМИ, в митинге участвовали от 700 до 1000 человек. На акцию также пришёл глава Бурятии Алексей Цыденов, однако его встретили криками «Позор!» и «В отставку!».

Накануне сотрудник Росгвардии записал видеообращение к коллегам, в котором призвал «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать участников мирных акций протеста. Автором ролика выступил стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктор Хоржиров.