В Бурятии сотрудник Росгвардии призвал коллег не задерживать мирных митингующих (ВИДЕО)

В Бурятии сотрудник Росгвардии записал видеообращение к коллегам, в котором призвал «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать участников мирных акций протеста, пишет «Сибирь.Реалии». Автором ролика выступил стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» Виктор Хоржиров.

«Мы, граждане России, выражаем недовольство прошедшими выборами, а также выражаем вотум недоверия новоиспечённому мэру [Улан-Удэ] Игорю Шутенкову. Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключённым! Задержания были все незаконными! Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступных приказов. Вы же чьи-то дети, братья, сёстры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно всё разрешить мирным путём», — говорит Хоржиров на видео.

Судя по видео, обращение силовик записал в республиканском министерстве транспорта. Он в форме охранника, на которой висит шеврон «Росгвардия. ФГУП "Охрана"». Хоржиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, коллеги отреагировали на его обращение положительно. В пресс-службе регионального управления Росгвардии пока не комментируют видео, указывая на то, что «ФГУП "Охрана"» напрямую подчиняется Москве. «МК в Бурятии» напоминает, что на прошедших выборах в горсовет Улан-Удэ Хоржиров был кандидатом от КПРФ в 16-м округе и проиграл кандидату от «Единой России» Сергею Бурдикову.

Напомним, в Улан-Удэ с 9 сентября проходят стихийные акции протеста, участники которых требуют отмены результатов выборов мэра города и депутатов горсовета. Новым мэром города стал поддержанный губернатором Игорь Шутенков, набравший 52,52% и опередивший сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева, который получил 36,58% голосов. На площади Советов в Улан-Удэ участники митингов скандировали: «Мархаев, Мархаев!», «У нас украли выборы!» и «Мы здесь власть!» 10 сентября силовики провели жёсткие задержания митингующих. Сотрудникам ОМОНа помогали неизвестные бойцы в масках, вооружённые топориками. 15 сентября в Улан-Удэ на митинге граждане потребовали отставки главы Бурятии.