В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии, призвавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы»

В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, который записал видеообращение к коллегам с призывом не превышать полномочия, сообщает «Дождь».

«Я ушёл добровольно. Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договорённость с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — сказал Хоржиров.

Видеообращение сотрудника Росгвардии появилось на YouTube 15 сентября, в ролике Хоржиров назвал задержания на акции в Улан-Удэ незаконными и призвал коллег не превышать полномочия и не выполнять «заведомо преступные приказы». В Росгвардии пообещали наказать сотрудника за то, что он записал видео в рабочее время. По данным Baza, Хоржиров признал, что «погорячился», и извинился перед руководством.

Виктор Хоржиров является сторонником КПРФ, в единый день голосования 8 сентября он баллотировался в городской совет Улан-Удэ от коммунистов, но проиграл кандидату от «Единой России».