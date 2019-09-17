Сотрудника Росгвардии накажут за призыв «не выполнять преступные приказы»

Сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии из Бурятии Виктора Хоржирова не будут увольнять за видеообращение с призывом к росгвардейцам «не выполнять преступные приказы» и не задерживать участников митингов, однако на него наложат дисциплинарное взыскание за то, что он снимал видео на рабочем месте, сказал «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Хоржиров работает во ФГУП «Охрана» с мая 2019 года и занимается охраной зданий, которые относятся к Министерству природных ресурсов Татарстана, рассказал Грибакин. В объяснительной Хоржиров написал, что руководствовался лучшими побуждениями, когда записывал видео, и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в Улан-Удэ. По словам Грибакина, Хоржиров также участвовал в этих выборах, но проиграл.

Напомним, в Улан-Удэ 8 сентября прошли выборы. Победителем стал врио главы городской администрации самовыдвиженец Игорь Шутенков. На следующий день в городе начался стихийный митинг, несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.