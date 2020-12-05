В больнице скончалась ещё одна участница страшного ДТП на Серовском тракте

От полученных травм в больнице скончалась ещё одна участница страшной аварии на Серовском тракте, которая произошла вечером 4 декабря. Как стало известно сотрудникам Госавтоинспекции, погибшая 50-летняя женщина так и не пришла в сознание. Напомним, в ДТП также погибла 18-летняя девушка, которая находилась за рулём Kia Rio, ещё четыре человека получили травмы.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Kia Rio получила водительские права всего месяц назад. 18-летняя девушка ехала из Красноуральска в Екатеринбург вместе со своей 14-летней племянницей, но на 172 км Серовского тракта водитель превысила скорость, из-за чего не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате, она столкнулась с автомобилем Ford Fusion, который отбросило на попутную машину и Renault Duster.

От полученных травм 18-летняя водитель Kia Rio погибла на месте, а её 14 летняя племянница, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, госпитализирована в приёмный покой ЦГБ № 4 Нижнего Тагила. Водитель Ford Fusion и три её пассажира, среди которых малолетний ребёнок, также госпитализированы в тагильскую больицу. Погибшая в больнице 50-летняя женщина ехала в Ford Fusion на переднем сидении.

В Renault Duster, в момент аварии, помимо водителя находился пассажир, который сидел на переднем пассажирском сиденье. На месте ДТП мужчинам оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказались.

Очевидцы также сообщали о второй аварии, которая произошла в нескольких метрах от смертельного ДТП.