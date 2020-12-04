«Один погиб, ещё пять получили травмы». Стали известны подробности ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

В УГИБДД по Свердловской области рассказали подробности аварии, которая произошла вечером 4 декабря на 172-м км Серовского тракта. По информации ведомства, около 18 часов автомобиль Kia Rio, за рулём которой была 18-летняя девушка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Ford и Renault Duster.

В результате ДТП один человек скончался на месте (по словам очевидцев, погибла 18-летняя водитель Kia Rio. — Прим. ред.), ещё пятеро, включая детей 13 и 14 лет, госпитализированы с травмами.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП, а также причину дорожно-транспортного происшествия.