На трассе под Нижним Тагилом произошло два серьёзных ДТП. Есть погибшие (ВИДЕО)

Вечером 4 декабря на Серовском тракте произошло два серьёзных ДТП, в результате которых пострадали несколько человек. Как сообщают АН «Между строк» очевидцы происшествия, возле кафе на трассе столкнулись четыре автомобиля. Через несколько метров произошло ещё одно ДТП с участием Kia Rio, за рулём которой, предположительно, находилась 18-летняя девушка. По данным очевидцев, она погибла.

«Три скорых и пожарная машины уже оттуда уехали, сейчас МЧС подъехали. Пробка несколько километров. Два ДТП рядом, в первом четыре машины столкнулись. Возле второго ДТП люди стоят ревут, у одной машины бока просто нет. Когда мы стояли в пробке, я спросил у встречных водителей, они сказали, что одна из аварий со смертельным исходом», — говорит очевидец Антон.

На момент публикации материала оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД получить не удалось.