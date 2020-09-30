В больнице Нижнего Тагила для пациентов с пневмониями и ОРВИ выявили более 90 санитарных нарушений

В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, которая в этом году была перепрофилирована для лечения пациентов с ОРВИ и пневмониями, выявили более 90 нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Результаты плановой проверки опубликовало местное отделение Роспотребнадзора. Она была проведена в мае — июне 2020 года.

В числе нарушений: отсутствие контроля за иммунизацией медицинских сотрудников против инфекционных заболеваний, прохождением медосмотров и флюорографии; многочисленные дефекты отделки помещений (отколота плитка на полу, отслоившаяся краска стен, штукатурка, трещины); в моечном отделении кухонной посуды отсутствует локальная вентиляция.

«Нарушены требования к программе производственного контроля, к передаче экстренных извещений на случаи инфекционных заболеваний, к проведению эксплуатации рентгеновского оборудования. Не представлены акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции», — говорится также в отчёте.

По результатам проверки руководству больницы были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, главврачу предложили привлечь к дисциплинарной ответственности работников, допустивших эти самые нарушения. За несоответствие многим требованиям больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила нашла многочисленные нарушения трудового законодательства в ЦГБ № 1. Они касались сферы охраны труда и связаны с предоставлением дополнительных отпусков работникам, оформлением трудовых отношений по совмещению и выплатой «коронавирусной» надбавки.

Помимо ЦГБ № 1, специалисты Роспотребнадзора проверили городскую поликлинику № 3. В ней выявили 63 нарушения санитарного законодательства. В медучреждении также не следили за вакцинацией своих сотрудников и периодичностью прохождения флюорографии, помимо этого, нарушались требования к программе производственного контроля и проведению дезинфекции и стерилизации.

«Не соблюдается зонирование помещения на “чистую” и “грязную” зоны в манипуляционной ЛОР. Имеются многочисленные дефекты отделки помещений (отколота плитка на полу, отслоившаяся краска стен, штукатурка, трещины). Используется мебель с дефектами. Некачественно проводится генеральная уборка. Нарушаются требования к хранению медицинских отходов, проведению рентгенологических исследований и обработке эндоскопов. Поликлиника не обеспечена оборудованием для бесперебойной работы холодильников для хранения иммунобиологических препаратов, отсутствуют терморегистраторы, термоиндикаторы», — отмечается в документах Роспотребнадзора.

За выявленные нарушения поликлинику оштрафовали на 145 тысяч рублей.

Напомним, с ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться публикации о том, что ЦГБ № 1 не справляется с нагрузкой — в частности, пациенты жаловались на очереди для обследования и нехватку свободных койко-мест, а также неудовлетворительные условия для лечения в больнице. Там в числе прочего периодически не работает единственный компьютерный томограф. Недавно главврач медучреждения попросил тагильских депутатов написать свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы тот помог изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. В письме народные избранники отметили, что медучреждение также нуждается в новом оборудовании и медицинских кадрах.